وزير الصحة يفتتح مركز الحياة للغسيل الكلوي في محافظة الديوانية

2024-02-15 08:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

افتتح وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الخميس، مركز الحياة للغسيل الكلوي في محافظة الديوانية.

وذكر بيان مقتضب لوزارة الصحة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي افتتح مركز الحياة للغسيل الكلوي بسعة 75 سريرا في محافظة الديوانية".

ووصل وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، صباح اليوم الخميس، الى محافظة الديوانية، لافتتاح عدد من المشاريع الصحية ومتابعة الواقع الصحي في المحافظة.