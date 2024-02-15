"السيول الإيرانية" تجتاح 3 وديان شرق العراق.. (فيديو)

2024-02-15 08:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

اعلن مدير ناحية قزانية (94كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي، اليوم الخميس (15 شباط 2024)، بدء تدفق "السيول الايرانية" الجارفة في 3 وديان حدودية شرق العراق.

وقال الخزاعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" غزارة الامطار في الشريط الحدودي العراقي- الايراني خلال الساعات الماضية دفعت الى تدفق سيول جارفة بمعدلات متفاونة في وديان (طهلاو- لميا- ترلساق)".

واضاف، أن" قوة السيول تتركز حاليًا في طهلاو فيما جاري رصد بقية الوديان بالتنسيق مع خلية الازمة الحكومية"، مؤكدا ان "الوضع تحت السيطرة ولم تؤدي السيول الى محاصرة قرى زراعية خاصة ضمن الشريط الحدودي بالوقت الحالي".

واشار الى أن" الجهد الحكومي بالاستنفار للتدخل عند الضرورة"، لافتا الى ان"تدفق السيول لم يصل الى مرحلة الذروة وبانتظار ما تسفر عنه الساعات القادمة والتي يتوقع بانها ستشهد معدلات اعلى لغزارة الامطار وفق التقرير الانواء الجوية".

وأمس الاربعاء، قال الخزاعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" هيئة الانواء الجوية ارسلت تقريرًا تفصيليًا عن طبيعة الحالة المطرية التي ستضرب 10 مناطق حدودية شرق ديالى، ابتداءا من ناحية قزانية ومحيط قضاء مندلي وعشرات القرى والقصبات المترامية ضمن الجزء الجنوبي الشرقي من المحافظة اعتبارًا من مساء الاربعاء وفجر الخميس الى نهاية مساء الجمعة ولفترة تصل إلى 48 ساعة".

واضاف، ان" خلية الأزمة حددت المناطق العشرة بالحمراء لان احتمالية تدفق سيول جارفة وارد جدا مع تاكيدات الأنواء بأنها ستشهد عواصف رعدية قوية مصحوبة بغزارة في الأمطار وتدفق سيول في 6 وديان حدودية على الاقل، لان الشريط الحدودي سيكون مركز الثقل في غزارة الامطار خلال الساعات القادمة".





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