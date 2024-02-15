2024-02-15 08:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس (15 شباط 2024)، توفر 12 منحة دراسية مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي لشهادة الماجستير وللموظفين حصرا.

وقالت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية، بالوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "التخصصات المتوفرة هي الاقتصاد الاجتماعي والسيطرة على الأمراض المعدية والابتكار الرقمي وتكنولوجيا التحول الرقمي وبناء القدرات للاستجابة للتغيرات المناخية والتنمية الحضرية والاقتصاديات الزراعية والهندسة الزراعية وإدارة الموارد المائية وسياسة الطاقة والأمن الصحي العالمي والإنتاج الزراعي".

وأوضح البيان ان "آخر موعد للتقديم هو يوم الثلاثاء الموافق 2024/2/20".

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