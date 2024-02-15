2024-02-15 09:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت محافظة نينوى اليوم الخميس، اطفاء غالبية مشاريع المياه في المدينة بسبب الامطار. وذكر بيان للمحافظة تلقته ايرث نيوز، انه “تم اطفاء اغلب مشاريع الماء وذلك جــراء الأمطار الغـزيرة التي شهدتها المحافظة والتي تسببت في ارتفاع نسبة العكورة فــي مياه النهر”. واضافت “لذا نرجوا الترشيد في استهلاك المياه لحين انخفاض نسـبة العـكورة وأستئناف […]

ظهرت المقالة بسبب الامطار.. اطفاء غالبية مشاريع الماء في نينوى والمحافظة تدعو للترشيد أولاً على ايرث نيوز.