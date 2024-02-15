إيران تكشف عن صاروخ مجنح يطلق من قاعدة بحرية

2024-02-15 09:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني عن صاروخ مجنح جديد يطلق من قاعدة بحرية، واختبرته بنجاح. وتشير وكالة Tasnim الإيرانية للأنباء إلى أن القوات البحرية أجرت يوم الأربعاء اختبارا ناجحا لهذا الصاروخ المجنح الجديد. وجاء في بيان الوكالة: “كشفت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن صاروخ مجنح جديد يطلق من البحر، واختبرته […]

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