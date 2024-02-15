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الولايات المتحدة تعتزم إطلاق أقمار صناعية لتتبع الأسلحة الأسرع من الصوت

الولايات المتحدة تعتزم إطلاق أقمار صناعية لتتبع الأسلحة الأسرع من الصوت
الولايات المتحدة تعتزم إطلاق أقمار صناعية لتتبع الأسلحة الأسرع من الصوت
2024-02-15 09:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت وكالة الدفاع الصاروخي التابعة للبنتاغون أن الولايات المتحدة تعتزم إطلاق أقمار صناعية لتتبع الأسلحة الأسرع من الصوت إلى المدار. وجاء في بيان نشر اليوم على الموقع الإلكتروني للوكالة: “أعلنت وكالة الدفاع الصاروخي ووكالة تطوير الفضاء عن الإطلاق المرتقب لستة أقمار صناعية إلى مدار أرضي منخفض”. وذكر التقرير أن اثنين من الأقمار الصناعية […]

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