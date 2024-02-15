2024-02-15 09:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت وكالة الدفاع الصاروخي التابعة للبنتاغون أن الولايات المتحدة تعتزم إطلاق أقمار صناعية لتتبع الأسلحة الأسرع من الصوت إلى المدار. وجاء في بيان نشر اليوم على الموقع الإلكتروني للوكالة: “أعلنت وكالة الدفاع الصاروخي ووكالة تطوير الفضاء عن الإطلاق المرتقب لستة أقمار صناعية إلى مدار أرضي منخفض”. وذكر التقرير أن اثنين من الأقمار الصناعية […]

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