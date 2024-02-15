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اعتقال 40 شخصا في إسبانيا منذ بدء احتجاجات المزارعين

اعتقال 40 شخصا في إسبانيا منذ بدء احتجاجات المزارعين
اعتقال 40 شخصا في إسبانيا منذ بدء احتجاجات المزارعين
2024-02-15 09:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكدت وكالة “يورو برس” نقلا عن بيانات من وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد الأشخاص الذين احتجزتهم الشرطة منذ بدء احتجاجات المزارعين في إسبانيا بلغ 40 شخصا. وكتبت الوكالة: “أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية نقلا عن البيانات التي تم جمعها من 6 فبراير إلى 14 فبراير، عن ارتفاع عدد المعتقلين في الاحتجاجات في القطاع الزراعي […]

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