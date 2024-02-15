رئيس الجمهورية يسلم عددا من المحافظين الجدد المراسيم الخاصة بتعيينهم (وثائق)

2024-02-15 09:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سلم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس (15 شباط 2024)، عددا من المحافظين الجدد المراسيم الجمهورية الخاصة بتعينهم.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته "بغداد اليوم، ان " رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الخميس في قصر بغداد، المحافظين الجدد لعدد من المحافظات"، مبينة انه "جرى، خلال الاستقبال، تسليم المراسيم الجمهورية الخاصة بتعيين محافظي بغداد، ونينوى، والأنبار، والديوانية، وذي قار، وكربلاء، والمثنى، وميسان، والنجف، وواسط".

واكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان، على "أهمية أن ينهض المحافظون بواقع محافظاتهم لتحقيق تطلعات أبنائها وتلبية كافة احتياجاتهم، والعمل على تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، والتواصل مع الأهالي والاهتمام بقضاياهم والحرص على تقديم الأفضل".

وأشار إلى أن "الحكومات المحلية تجسد حلقة الوصل في التعرف على متطلبات المواطنين ورفعها إلى السلطة التنفيذية لتضعها في صورة مشروعات وقرارات تلبي هذه المتطلبات، منوها إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها خاصة في مجال ترسيخ الاستقرار الأمني وتأهيل البنية التحتية وتحسين المستوى المعيشي للعراقيين".

واكد رشيد أن "أبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة أمام السادة المحافظين، ودعم جهودهم في تطوير محافظاتهم، والعمل معا لتذليل العقبات التي تواجههم من خلال تنظيم اجتماعات دورية لمناقشة الخطط المعدة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، معربا عن رغبة فخامته بزيارة المحافظات والاطلاع على احتياجاتها ومتطلباتها".

وتنشر "بغداد اليوم"، المرسوم الجمهوري الخاص بتنصيب محافظي واسط والديوانية وذي قار وكربلاء.







