إقليم كوردستان دون "المعدل العالمي" للاصابات بمرض السرطان (صور)

2024-02-15 09:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، عدم تخطي الإقليم المعدلات العالمية في الإصابات بمرض السرطان، فيما طالب مدير مدير مستشفى هيوا للأمراض السرطانية بزيادة التخصيصات المالية للمستشفى الذي يعالج الحالات المرضية من زاخو الى الفاو.

وقال وكيل وزارة الصحة في اقليم كوردستان الدكتور رهيل فريدون خلال كلمته في مراسيم يوم سرطان الأطفال وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "حالات الإصابة بالأمراض السرطانية في تزايد عالمياً، الا انه ورغم هذا فإن معدلات الإصابة في كوردستان لم تصل للمعدلات العالمية"، مبينا أنه "وفقا لإحصائيات الصحة العالمية فإن كل 100 ألف شخص يصاب منهم 19 شخصا، بينما نحن في الإقليم ورغم تزايد حالات الإصابة، فاننا نسجل لكل 100 ألف شخص 12 حالة إصابة في جميع الفئات العمرية".

وأضاف انه "خلال الأعوام العشرة الماضية تم تسجيل 1836 حالة إصابة سرطانية في صفوف الأطفال، لكن في الوقت نفسه هنالك نحو 8500 حالة إصابة بأمراض الدم".

بدوره أكد مدير مستشفى (هيوا) للأمراض السرطانية الدكتور زياد النقشبندي خلال المراسيم أن "الوضع الصحي والبيئي في السليمانية جيد ومختلف عن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام، ونحن نقدم أفضل الخدمات بالرغم من التحديات".

واضاف أن "المستشفى تقدم الخدمات بنسبة 98٪ بالمجان، وهذا لايوجد في اي منطقة بالعالم، ونحن نسعى للوصول للمعدلات العالمية في العلاج والشفاء".

وبين نقشبندي ان "مستشفى (هيوا) شُيًّد في العام 2007، وحالات الإصابة الان في تزايد بنسبة ثلاثة أضعاف عما كانت عليه في عام التشييد، ما يتطلب إعادة النظر في ميزانية مستشفانا التي تقدم الخدمات من زاخو للفاو".

ويوافق يوم الخامس عشر من شباط/ فبراير، اليوم العالمي لسرطان الأطفال، الذي خصصه الاتحاد الدولي لمنظمات سرطان الطفولة في عام 2002، لحماية الأطفال من الإصابة بالأمراض السرطانية.

وفقا للاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة في اقليم كوردستان، فإنه تم تشخيص 9911 شخصا مصابا بمرض السرطان في الإقليم في العام الماضي.

وتشير الاحصائيات الرسمية لوزارة الصحة في اقليم كوردستان إلى أنه منذ العام 2012 ولغاية العام 2023 وخلال مدة 12 عاما تم تشخيص 81 الفاً و62 مواطنا مصابا بمرض السرطان من بينهم ما نسبته 23 بالمئة مصابات بمرض سرطان الثدي من النساء.