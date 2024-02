اختتام الدورة الحتمية حول دور الحوكمة الرشيدة في مكافحة الفساد الاداري والمالي

2024-02-15 09:40:03 - المصدر: مفوضية الانتخابات

اختتمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قسم التدريب والتطوير اليوم الخميس الموافق 15شباط 2024 دورة حتمية في مقر المكتب الوطني لموظفيها المستحقين للترفيع لدرجات أعلى ، والتي حاضر فيها مدربا شعبة التدريب كل من د. علي أمان والدكتور علي بداي. وقد ركزت الدورة الحتمية التي استمرت لمدة خمسة ايام متتالية على محاور عديدة ابرزها وظائف الحوكمة

