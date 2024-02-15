السوداني يصل أمستردام على رأس وفد حكومي رفيع

2024-02-15 10:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ غادر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، يوم الخميس، العاصمة بغداد متوجهاً إلى في زيارة رسمية.

وقال مكتبه الإعلامي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى هولندا في زيارة رسمية.

ولدى وصوله امستردام، أصدر مكتبه الإعلامي بيانا جديدا قال فيه، إن السوداني وصل، إلى مملكة هولندا على رأس وفد حكومي رفيع، في مستهل زيارة رسمية؛ تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

وبين أنه سيجري، خلال الزيارة، مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الهولندي تتمحور حول تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي في مجالات الزراعة وتطويرها، وتقنيات الري والمياه، ومختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

كما سيرأس رئيس مجلس الوزراء وفد العراق في اللقاء الموسع مع وفد الحكومة الهولندية، فضلاً عن عقْده لقاءاتٍ مع ممثلي كبرى الشركات الهولندية، وكذلك اللقاء بالنخب الاقتصادية الهولندية، ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات والشركات الهولندية الراغبة بتوسعة التعاون مع العراق، والمهتمة بالشراكة والإسهام في إعمار البنى التحتية ومشروعات التنمية.

وفي 22 كانون الثاني الماضي، أبلغ السوداني، وزيرة الدفاع الهولندية كايسي أولونغرين التي زارت العراق حينها، قرار حكومته "بإعادة ترتيب العلاقة" مع التحالف الدولي، كما بحث معها زيارته لهولندا، بناءً على الدعوة الرسمية المقدمة من رئيس الوزراء الهولندي.

ومن المقرر أن تتسلم هولندا قيادة بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق منتصف هذا العام.