إحصائية رسمية .. الحكومة العراقية أرسلت 33 مليون لتر من النفط الأبيض لكوردستان

2024-02-15 11:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كوردستان، يوم الخميس، استمرار عملية توزيع النفط الأبيض على المنازل، مشيرة إلى إرسال الحكومة الاتحادية 33 مليون لتر من هذه المادة الى كوردستان لغاية الآن.

وقالت الوزارة في احصائية نشرتها اليوم، إنها وزعت نحو 250 مليون لتر من النفط الأبيض على المواطنين حتى الآن.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، في نهاية العام 2023، تخفيض سعر منتج النفط الأبيض في إقليم كوردستان.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أشّرت العام الماضي، تأخيراً في إرسال حصة الإقليم السنوية من مادة النفط الأبيض من قبل الحكومة الاتحادية.

وقالت حكومة الاقليم على لسان متحدثها إن الحكومة الاتحادية ترسل 50 مليون لتر من النفط الأبيض سنويا كحصة الإقليم، غير أنها ارسلت 28 مليون لتر فقط في العام 2022.