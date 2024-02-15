وزير النقل: صلاح الدين ستحظى بثلاث محطات لطريق التنمية

2024-02-15 11:18:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعوصل وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، الى محافظة صلاح الدين، فيما أكد أن المحافظة ستحظى بثلاث محطات لطريق التنمية.وذكر المكتب الإعلامي لوزير النقل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "السعداوي وصل الى محافظة صلاح الدين للاطلاع على واقع النقل في المحافظة"، مبيناً أن "أعضاء مجلس المحافظة استقبلوا الوزير في مبنى المحافظة".وأضاف البيان، أن "وزير النقل، بحث مع أعضاء محافظة صلاح الدين تطوير واقع النقل في المحافظة".وأشار السعداوي، الى أن "توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نصت على تعزيز العمل المشترك مع الحكومات المحلية لإحداث تغيير في واقع النقل وتشخيص المشاكل وحلحلتها".وكشف، عن "نسب الإنجاز في ميناء الفاو الكبير والتي تجاوزت 86 بالمئة؜ للمرحلة الأولى"، منوهاً بأن "زيارته الى صلاح الدين تهدف للاستماع الى أبرز الملاحظات حول قطاع النقل، خاصة وأن المحافظة ستحظى بثلاث محطات ضمن مشروع طريق التنمية".واستعرض السعداوي، "مشروع طريق التنمية لبيان أهميته الستراتيجية"، مؤكداً أن "طريق التنمية سيوفر فرص عمل لأبناء محافظة صلاح الدين وكما هو الحال لآلاف العراقيين".