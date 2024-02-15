2024-02-15 11:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد مدير المكتب الإعلامي لنادي كربلاء الرياضي مسلم الركابي، أن المباراة التي ستجمع فريقه بضيفه الزوراء ستكون جماهيرية بامتياز .وقال الركابي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" العميد الكربلائي أنهى استعداداته لمواجهة اليوم أمام الزعيم الزورائي "، مبيناً أن " المواجهة تعد الأولى لفريق كربلاء بعد فترة التوقف التي شهدها دوري نجوم العراق والتي امتدت قرابة الشهر، حيث كانت مباراته في الجولة الماضية أمام الكهرباء مؤجلة بسبب انشغال نادي الكهرباء بمباريات كأس الاتحاد الآسيوي ".وأضاف الركابي أن" المباراة ستكون جماهرية بامتياز وذلك للحضور الجماهيري الكبير سواء من جمهور الزوراء أو جمهور كربلاء "، مشيراً الى أن" مباراة اليوم هي الاختبار الأول للمدرب حسام فوزي الذي يقود العميد الان خلفاً للمستقيل حيدر عبودي، ويعول الكابتن حسام فوزي وكذلك الإدارة وجمهور العميد على الاستقطابات الجديدة من محترفين ولاعبين محليين الذين انضموا حديثاً لكتيبة العميد".ويتذيل كربلاء جدول الترتيب باحتلاله المركز التاسع عشر برصيد عشر نقاط.