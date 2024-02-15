2024-02-15 11:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعت القوى الوطنية والإسلامية للفصائل الفلسطينية، اليوم الخميس، أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل للنفير العام والاشتباك والمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. ونقل المركز الفلسطيني للإعلام، ظهر اليوم الخميس، عن بيان للفصائل الفلسطينية، دعوتها “أبناء شعبنا وأمتنا إلى أوسع حملة شعبية للمطالبة بوقف الحرب وإفشال مخطط الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني”. ودعت الفصائل […]

ظهرت المقالة الفصائل الفلسطينية تدعو المواطنين “للنفير العام والاشتباك والمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي” أولاً على ايرث نيوز.