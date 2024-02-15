2024-02-15 11:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية أنها طلبت من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي. وقالت رئاسة المجلس في بيان: “إزاء التمادي في هذا العدوان الإسرائيلي وسقوط الشهداء والدمار الهائل الذي يسببه العدوان في الجنوب اللبناني، تشاورت مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في الوضع، […]

ظهرت المقالة لبنان يقدم شكوى جديدة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي أولاً على ايرث نيوز.