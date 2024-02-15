اخبار العراق الان

الرئيسيةايرث نيوزعامة › لبنان يقدم شكوى جديدة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي

لبنان يقدم شكوى جديدة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي

لبنان يقدم شكوى جديدة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي
لبنان يقدم شكوى جديدة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي
2024-02-15 11:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية أنها طلبت من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي. وقالت رئاسة المجلس في بيان: “إزاء التمادي في هذا العدوان الإسرائيلي وسقوط الشهداء والدمار الهائل الذي يسببه العدوان في الجنوب اللبناني، تشاورت مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في الوضع، […]

ظهرت المقالة لبنان يقدم شكوى جديدة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي أولاً على ايرث نيوز.

واصل المتابعة على ايرث نيوز