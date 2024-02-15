رئيس مجلس القضاء يبحث مع المياحي معالجة اشكاليات المشاريع في واسط

2024-02-15 11:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاربعاء (15 شباط 2024)، مع محافظ واسط محمد جميل المياحي معالجة اشكاليات المشاريع في المحافظة.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الخميس محافظ واسط محمد جميل المياحي".

وأضاف أن "رئيس المجلس فائق زيدان بارك المحافظ تسنمه المنصب الجديد وبحث معه التنسيق بين المحاكم وادارة المحافظة في معالجة الاشكاليات القانونية الخاصة بالمشاريع التي تشهدها المحافظة".