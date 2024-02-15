زيدان والمياحي يبحثان معالجة الإشكاليات القانونية الخاصة بمشاريع واسط

2024-02-15 11:30:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ومحافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الخميس، معالجة الإشكاليات القانونية الخاصة بمشاريع المحافظة.

وذكر بيان للمجلس تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل اليوم محافظ واسط محمد جميل المياحي".

وأضاف أن "زيدان، بارك للمحافظ تسنمه المنصب الجديد وبحث معه التنسيق بين المحاكم وإدارة المحافظة في معالجة الإشكاليات القانونية الخاصة بالمشاريع التي تشهدها المحافظة".