2024-02-15 12:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، (15 شباط 2024)، تصدير 124 طنًا من المنتجات الزراعية والحيوانية خلال كانون الثاني الماضي الى خارج البلد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن " دائرة التخطيط والمتابعة كشفت اليوم عن الكميات المصدرة المنتجة محلياً من المحاصيل الزراعية بشقيها النباتية والحيوانية خلال شهر كانون الثاني الماضي لهذا العام ".

وأوضحت الوزارة من خلال "جدولاً يبين الكميات المصدرة المنتجة محلياً من المحاصيل النباتية البالغة ( 69،400 ) طن ، فيما بلغت كميات المنتجات الحيوانية ( 55،100 ) طن للمدة ( 2 - 31 / 1 / 2024 )".





ادناه جدول الكميات المصدرة:



