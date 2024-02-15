بدءا من اليوم.. المرور العامة تشترط "الماستر كارد" في رسوم معاملاتها

2024-02-15 12:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الخميس، بدء العمل بنظام الدفع الإلكتروني في دفع رسوم المعاملات بكافة دوائرها، وذلك عن طريق بطاقة "الماستر كارد" فقط.

وقال مدير علاقات واعلام المرور العميد زياد القيسي، لوكالة شفق نيوز، إنه لغرض تبسيط الإجراءات والعمل على خطوات حقيقية تتعلق بالأتمتة، وبناءً على تأكيدات رئيس الوزراء وتوجيهات وزير الداخلية ومتابعة مدير المرور العام، فقد تقرر تحويل جميع التعاملات المالية إلكترونيا من خلال نظام (POS) في دوائر المرور في بغداد وجميع المحافظات كافة، بدلاً من النقدي، ما سيساهم في دعم عمل الحكومة والنظام المصرفي العراقي.

ودعا القيسي، المواطنين الى إصدار بطاقة الماستر كارد، وأن تحتوي على رصيد مالي لغرض استقطاع الرسوم المطلوبة لأي معاملة وبدون أي عمولة.

هذا وبدأت اعتبارا من اليوم، مديريات المرور بتسلم الرسوم عن طريق الماستر كارد "فقط"، حيث تم إيقاف العمل بالدفع المالي المباشر.