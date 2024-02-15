القضاء العراقي يعلن استعادة عائلة "أبو بكر البغدادي" من خارج البلاد

2024-02-15 12:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، يوم الخميس، عن استعادة عائلة زعيم تنظيم "داعش"، المسمى "أبو بكر البغدادي".

وقال إعلام القضاء، في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن محكمة تحقيق الكرخ الاولى وضمن خطتها لاستعادة المتهمين بقضايا الارهاب الهاربين خارج العراق تمكنت من استعادة عائلة المجرم الارهابي ابو بكر البغدادي.

وذكر، أنه "باشراف مباشر من قبل القاضي المختص في محكمة تحقيق الكرخ الاولى القي القبض على عائلة المجرم الارهابي ابو بكر البغدادي وتم تدوين اقوالهم، فيما زالت التحقيقات مستمرة معهم للكشف عن أهم أسرار عصابات داعش الارهابية".