المنتخب الوطني العراقي يتقدم أربعة مراكز في قائمة تصنيف FIFA لشهر شباط

2024-02-15 12:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقدم المنتخب الوطني العراقي، أربعةَ مراكز دفعةً واحدةً في قائمةِ التصنيف الشهريّ التي أصدرها الاتحادُ الدوليّ لكرة القدم FIFA لشهر شباط / فبراير الحالي.

ووفقاً للتصنيفِ الذي صدر، اليوم الخميس، فقد احتلَ المنتخب الوطنيّ المركزَ الـ (59) عالمياً والسابع على المُستوى القاريّ بمجموع 1409.44 نقطة.

وجاء المنتخب العراقي بعدَ منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والسعودية في قائمةِ التصنيف.

وكانت نتائجُ المنتخبِ الوطنيّ في بطولةِ كأس آسيا، التي أقيمت في دولة قطر واختتمت قبلَ أيامٍ، واحدةً من بين أسبابِ تقدم المنتخب العراقيّ اربعة مراكز إثر فوزه على كل من إندونيسيا واليابان وفيتنام في دور المجموعاتِ، وتصدره مجموعته الرابعة بتسع نقاطٍ، قبلَ خسارته أمامَ الأردن في دور الـ (16) وخروجه من البُطولة.