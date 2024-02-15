2024-02-15 12:24:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس (15 شباط 2024)، تحويل جميع التعاملات المالية إلكترونياً في بغداد والمحافظات.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "لغرض تبسيط الإجراءات والعمل على خطوات حقيقة تتعلق بالاتمتة، فقد تقرر تحويل جميع التعاملات المالية إلكترونياً من خلال نظام (POS) في دوائر المرور في بغداد وجميع المحافظات كافة بدلاً من التعامل النقدي".

وأضاف البيان، ان "تلك الخطوة ستسهم في دعم عمل الحكومة والنظام المصرفي العراقي"، داعيا المواطنين الى "اصدار بطاقة الماستر كارت وان تحتوي على رصيد مالي لغرض استقطاع الرسوم المطلوبة لأي معاملة وبدون أي عمولة".



