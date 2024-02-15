2024-02-15 12:24:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

قدم محافظ واسط محمد جميل المياحي ورئيس مجلس المحافظة علي سليمون، بلاغا للادعاء العام بحق النائب يوسف الكلابي بعد تهديده اعضاء المجلس بالتصفية.

وبحسب وثيقة البلاغ المشترك بتاريخ (14 شباط 2024) وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأنه "تم تقديم بلاغ رسمي بحق عضو مجلس النواب عن محافظة واسط يوسف بعير الكلابي، بعد قيامه بتهديد وترغيب عدد من اعضاء مجلس محافظة واسط وخاصة عن كتلة واسط أجمل كان الغاية منها استمالتهم تحت التهديد المباشر من اجل دعمه ليكون محافظا لواسط".

وأوضحت، أنه "تم تشكيل فريق من القضاء العراقي للتحقق والتحقيق مع الاعضاء ومع المتهم بغية احالته للمحاكم المختصة وانهاء عضويته في مجلس النواب العراقي".

أدناه نص الوثيقة:







