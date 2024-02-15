مجلس النجف يصوت على إرجاع عائدية مطار المحافظة إلى الحكومة المحلية

2024-02-15 12:24:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اللنجف

صوت مجلس محافظة النجف، اليوم الخميس (15 شباط 2024)، على ارجاع عائدية مطار المحافظة الى الحكومة المحلية.

وقال مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم" ،إن "مجلس محافظة النجف صوت، على إرجاع عائدية مطار النجف الدولي إلى الحكومة المحلية بدلا عن سلطة الطيران المدني".

وفي (12 شباط 2024)، أعلن وزير النقل رزاق السعداوي، تسلم الوزارة إدارة المطارات من سلطة الطيران المدني رسميا بموجب قرار مجلس الوزراء.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، ان "السعداوي، ترأس اليوم اجتماعا موسعا في مطار بغداد الدولي، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة وسلطة الطيران المدني، لتسلم إدارة المطارات بصورة رسمية ومباشرة عمل الوزارة فيها".

وأشار البيان الى ان وزير النقل "أصدر خلال الاجتماع عددا من التوصيات التي شددت على ضرورة تنسيق العمل المشترك بين سلطة الطيران وشركة ادارة المطارات، وبذل أقصى الجهود، لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين".

واضاف، ان "الاجتماع ناقش الملفات الاجرائية والقانونية التي تم الانتهاء منها، حيث سيجري تنسيب عدد من موظفي المطارات للعمل ضمن كوادر (شركة ادارة المطارات والملاحة الجوية) حتى يتم استكمال اجراءات نقلهم على ملاك الشركة.