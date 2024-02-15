محكمة تحقيق الكرخ تعلن تدوين أقوال عائلة أبو بكر البغدادي

2024-02-15 12:24:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، اليوم الخميس (15 شباط 2024)، تدوين أقوال عائلة الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "محكمة تحقيق الكرخ الأولى وضمن خطتها لاستعادة المتهمين بقضايا الإرهاب الهاربين خارج العراق، تمكنت من استعادة عائلة المجرم الإرهابي أبو بكر البغدادي".

وأضاف البيان، انه "بأشراف مباشر من قبل القاضي المختص في محكمة تحقيق الكرخ الأولى القي القبض على عائلة المجرم الإرهابي أبو بكر البغدادي"، لافتا الى انه "تم تدوين اقوالهم، فيما زالت التحقيقات مستمرة معهم للكشف عن اهم اسرار عصابات داعش الإرهابية".