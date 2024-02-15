أونكتاد: غزة ستحتاج إلى خطة مارشال جديدة لإعادة الإعمار

2024-02-15 12:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال مسؤول في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الخميس، إن غزة ستحتاج إلى “خطة مارشال” جديدة للتعافي من الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، مضيفا أن الأضرار تعادل بالفعل نحو أربعة أمثال ما تعرض له القطاع في حرب سابقة. وذكر ريتشارد كوزول رايت المدير في أونكتاد خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف “هذا […]

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