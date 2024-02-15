2024-02-15 12:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تواجد إبراهيم دياز لاعب فريق ريال مدريد الإسباني ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الأسبوع بمسابقة دوري أبطال أوروبا. وكشف حساب دوري أبطال أوروبا الرسمي عبر منصة إكس عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الأسبوع الأول لمباريات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023-2024. وشهدت القائمة تواجد إبراهيم […]

ظهرت المقالة لاعب ريال مدريد ينافس مبابي على”أفضل لاعب في الأسبوع” بدوري أبطال أوروبا أولاً على ايرث نيوز.