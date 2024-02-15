2024-02-15 12:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قررت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، تحويل جميع التعاملات المالية إلكترونياً في بغداد والمحافظات. وقالت المديرية في بيان ورد”ايرث نيوز”، انه “لغرض تبسيط الإجراءات والعمل على خطوات حقيقة تتعلق بالاتمتة، فقد تقرر تحويل جميع التعاملات المالية إلكترونياً من خلال نظام (POS) في دوائر المرور في بغداد وجميع المحافظات كافة بدلاً من التعامل النقدي”. […]

ظهرت المقالة المرور تقرر تحويل جميع التعاملات المالية إلكترونياً في عموم العراق أولاً على ايرث نيوز.