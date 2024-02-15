2024-02-15 12:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 14 صاروخ RM-70 Vampire MLRS تشيكية أطلقتها قوات كييف على مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “في حوالي الساعة 12.30 ظهرا بتوقيت موسكو تم إحباط محاولة نظام كييف شن هجمات إرهابية بصواريخ RM-70 Vampire وأسقطت دفاعاتنا 14 صاروخا”. واعترضت الدفاعات الروسية ليلة 14 […]

ظهرت المقالة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 14 صاروخا أوكرانيا استهدفت بيلغورود غربي روسيا أولاً على ايرث نيوز.