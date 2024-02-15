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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 14 صاروخا أوكرانيا استهدفت بيلغورود غربي روسيا

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 14 صاروخا أوكرانيا استهدفت بيلغورود غربي روسيا
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 14 صاروخا أوكرانيا استهدفت بيلغورود غربي روسيا
2024-02-15 12:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 14 صاروخ RM-70 Vampire MLRS تشيكية أطلقتها قوات كييف على مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “في حوالي الساعة 12.30 ظهرا بتوقيت موسكو تم إحباط محاولة نظام كييف شن هجمات إرهابية بصواريخ RM-70 Vampire وأسقطت دفاعاتنا 14 صاروخا”. واعترضت الدفاعات الروسية ليلة 14 […]

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