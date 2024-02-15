الطائرات التركية تجدد غاراتها على مواقع حزب العمال شمالي دهوك

2024-02-15 12:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بشن الطائرات التركية هجوماً جديداً هو الثاني خلال 48 ساعة، على مواقع لحزب العمال الكوردستاني شمالي محافظة دهوك بإقليم كوردستان العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القرية القديمة لـ"كوهرزي" تعرضت لقصف مكثف من قبل الطيران التركي الذين يعتقد أن مقاتلي حزب العمال يتحصنون فيها، وذلك بعد أن نزح سكانها قبل عقود من الزمن".

وأوضح المصدر أن "القرية القديمة تبعد عن القرية الجديدة بمسافة اقل من نصف كيلومتر". ولم يتم التأكد بعد من الخسائر الناجمة عن هذا القصف، وفقاً للمصدر.

وأول أمس الثلاثاء، شنت الطائرات التركية قصفاً جوياً استهدف مواقع تعود لعناصر حزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبل متين المطلة على قضاء العمادية شمالي دهوك.