الأسدي: مترو بغداد سيغطي 85‎% من العاصمة ويحتوي على أحدث الأنظمة

2024-02-15 12:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

اعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، اليوم الخميس، أن مشروع مترو بغداد سيغطي 85‎% من مساحة العاصمة، وفيما أكد أنه سيكون الأكبر في المنطقة، اشار الى ان شركات عالمية عربية وأجنبية ترغب في تنفيذه.

وقال الأسدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع مترو بغداد حلم كل مواطن عراقي"، موضحاً أن "المشروع يتألف من 7 خطوط بطول 148 كيلو متراً و64 محطة ويحتوي على أحدث وأكثر الأنظمة العالمية تطوراً".

وأضاف، أن "المشروع سيغطي 85 بالمئة من مساحة بغداد، والمقصود بهذه المساحة مروره من جانب الجامعات والأسواق العامة والمراقد الدينية، فضلاً عن الملاعب والوزارات والأماكن المهمة".

ولفت، إلى أن "المشروع يتألف من 7 خطوط، كل خط منها يبدأ بمنطقة وينتهي بأخرى، ويربط ما بين الكرخ والرصافة من 3 أماكن، بالإضافة إلى أن إحدى هذه الخطوط سيصل إلى مطار بغداد الدولي".

واردف، أن "المشروع سيكون الأكبر في المنطقة، وهناك عدد كبير من الشركات الراغبة بالاشتراك فيه كالشركات الأوروبية والآسيوية، إلى جانب الشركات القطرية والإماراتية"، مؤكداً أن "المشروع استثماري بشكل كامل، والدولة سيكون عليها الإشراف على المشروع".

وأشار، إلى أن "الدولة تعمل ضمن خطتها على تقوية القطاع الخاص وممارسة دوره الحقيقي وتوفير فرص العمل والاستثمار في القطاعات المهمة التي طالما كانت غائبة عن القطاع الخاص".