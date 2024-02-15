محكمة تحقيق الكرخ: تدوين أقوال عائلة المجرم الإرهابي أبو بكر البغدادي

2024-02-15 12:36:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، اليوم الخميس، تدوين أقوال عائلة المجرم الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى وضمن خطتها لاستعادة المتهمين بقضايا الإرهاب الهاربين خارج العراق تمكنت من استعادة عائلة المجرم الإرهابي أبو بكر البغدادي".

وأضاف البيان، أنه "بإشراف مباشر من قبل القاضي المختص في محكمة تحقيق الكرخ الأولى ألقي القبض على عائلة المجرم الإرهابي أبو بكر البغدادي وتم تدوين أقوالهم، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة معهم للكشف عن أهم أسرار عصابات داعش الإرهابية".