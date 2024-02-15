رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تفعيل فقرات قانون الناجيات الإيزديات وغلق مخيمات النازحين

2024-02-15 13:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس (15 شباط 2024)، ضرورة تفعيل فقرات قانون الناجيات الإيزديات وغلق مخيمات النازحين.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب ملا كريم شكور".

وأضاف أن "اللقاء بحث التطورات العامة في البلد، حيث أكد الرئيس أهمية الشروع في سن القوانين والتشريعات الضرورية في مجلس النواب خصوصا التي تعمل على تعزيز الأوضاع المعيشية وتطوير الخدمات الأساسية المُقدمة للمواطنين".

وأشار إلى أهمية "ترسيخ التعاون بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب"، لافتا إلى أن "رئاسة الجمهورية تواصل عملها من أجل تقديم مشاريع القوانين ذات الصلة باحتياجات ومتطلبات المواطنين".

وتابع البيان أن "اللقاء شهد تفعيل فقرات قانون الناجيات الإيزديات، حيث أكد رشيد على أهمية التنسيق والتعاون بين ممثلي المكونات في حال دعت الضرورة الى إجراء تغييرات في فقرات القانون".

وبشأن موضوع النازحين، أشار رئيس الجمهورية إلى "ضرورة إنهاء ملف النازحين بعودتهم إلى مناطقهم بعد تأهيلها، ودعم إجراءات الحكومة بغلق مخيمات النزوح في نهاية شهر تموز المقبل".

من جانبه، أعرب ملا كريم شكور وفقاً للبيان "عن تأييده لطروحات فخامة رئيس الجمهورية، مؤكدا أهمية التعاون بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب في سن التشريعات الضرورية، والعمل المشترك لعودة النازحين الى مناطقهم".