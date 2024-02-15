2024-02-15 13:42:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الخميس (15 شباط 2024)، بشأن هطول أمطار غزيرة الشدة في مناطق متفرقة من البلاد خلال الساعات القادمة.

وقال الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "يجب التحذير في مناطق متوقع ان تشهد خلال الساعات القادمة امطارا غزيرة تفوق كميتها أكثر من 100 ملم وتستمر حتى فجر يوم السبت المقبل".

وأضاف، أن "تلك المناطق هي خانقين وقرتبة وجلولاء، وفي شمال ميسان علي الغربي وعلى هذه الأماكن الحذر من سيول الأمطار".

وأشار الى أن "الأمطار ستكون رعدية مختلفة الشدة في أماكن مختلفة من محافظات البلاد كافة خلال الساعات القادمة"، مبيناً أنها "ستبدأ تنحسر تدريجياً فجر السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية".



