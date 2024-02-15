الثامنة تكشف عن خفايا تهريب المخدرات الى اقليم كردستان

2024-02-15 13:54:10 - المصدر: قناة الثامنة

أعدّت قناةُ الثامنة تقريرا استقصائيا، عن كيفية تهريب المخدِرات الى اقليم كوردستانِ والتجارةِ بها، ودورِ القوات الامنية ِفي مكافحةِ من هذه الافة. نحقق في كيفية تهريب المخدرات من الحدود إلى إقليم كوردستان وآليةِ توزيعها؟ زرنا سجن كاني كومه التابع لجهاز أمن إقليم كوردستان،وتحدثنا مع عدد من التجار، معظمهم يقولون إن تجارة المخدرات، مكسب مؤقت وآفة مستمرة. رجل من اهالي احدى المناطق الحدودية، حدثنا عن كيفية انخراطة في هذا العمل، وقال: إنه على دراية بجغرافية منطقته، ولذا إنخرطُ بهذا العمل، منذ عام 2020 ..، ويقوم بنقل المواد المخدِرة فقط، وتم اعتقاله وحكم عليه بالسجن، ثلاث سنوات، ودفع غرامة 15 مليون دينار،