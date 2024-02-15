التعليم تعلن توفر منح دراسية اندونيسية

2024-02-15 14:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية مقدمة من وزارة التعليم العالي الاندونيسية للدراسات الأولية والعليا في المجالات كافة. وتوضح دائرة البعثات والعلاقات الثقافية أن آخر موعد للتقديم هو 2024/2/23. شروط ومتطلبات التقديم ?:https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/1522024.pdf رابط التقديم الخاص بالجانب المانح?:https://knb.kemdikbud.go.id بوابة دائرة البعثات والعلاقات الثقافية?:https://portal.scrd-gate.gov.iq

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