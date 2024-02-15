2024-02-15 14:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الخميس، أن وزارته تطمح الى شراكة اوربية حقيقية على الاراضي العراقية في المجال الخدمي والاقتصادي والثقافي وذكّر مكتبه في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي بين اهم الخدمات التي تقدمها الوزارة لمستفيديها لافتاً الى اهمية الاستفادة من التجارب الدولية وخاصة التجربة […]

ظهرت المقالة وزير العمل: نطمح إلى شراكة أوربية حقيقية في المجال الخدمي والاقتصادي والثقافي أولاً على ايرث نيوز.