2024-02-15 14:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، ضرورة تفعيل فقرات قانون الناجيات الإيزديات وغلق مخيمات النازحين. وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته (إيرث نيوز) أن “رشيد، استقبل في قصر بغداد، نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب ملا كريم شكور، وجرى، خلال اللقاء، بحث التطورات العامة في البلد”. وأكد […]

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية يدعو لتفعيل فقرات قانون “الناجيات الإيزيديات” وغلق “المخيمات” أولاً على ايرث نيوز.