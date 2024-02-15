2024-02-15 14:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

بحث وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، مع رئيس وأعضاء مجلس محافظة نينوى إعادة افتتاح سجن باودش. وذكر مكتب وزير العدل في بيان تلقته (إيرث نيوز)، أن “شواني استقبل، اليوم الخميس، في مكتبه الرسمي، رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود وأعضاء المجلس، وجرى خلال اللقاء مناقشة واقع عمل الدوائر العدلية في المحافظة لتسهيل تقديم الخدمات […]

ظهرت المقالة وزير العدل يبحث مع مجلس نينوى إعادة افتتاح سجن بادوش أولاً على ايرث نيوز.