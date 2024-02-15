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الطلبة يستعيد توازنه بفوز مثير على نوروز في دوري نجوم العراق

الطلبة يستعيد توازنه بفوز مثير على نوروز في دوري نجوم العراق
الطلبة يستعيد توازنه بفوز مثير على نوروز في دوري نجوم العراق
2024-02-15 14:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استعاد فريق الطلبة توازنه في دوري نجوم العراق، بتغلبه على نوروز بنتيجة 2-1 اليوم الخميس. وتواجه الفريقان على ملعب السليمانية ضمن لقاءات الأسبوع الـ14 من المسابقة. وسجل نوروز أولاً عن طريق محمد سامي في الدقيقة 8 وفي المقابل، سجل ثنائية الطلبة كل من محمد بن طرشة في الدقيقة 68 وزيد إسماعيل في الدقيقة […]

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