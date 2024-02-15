2024-02-15 14:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استعاد فريق الطلبة توازنه في دوري نجوم العراق، بتغلبه على نوروز بنتيجة 2-1 اليوم الخميس. وتواجه الفريقان على ملعب السليمانية ضمن لقاءات الأسبوع الـ14 من المسابقة. وسجل نوروز أولاً عن طريق محمد سامي في الدقيقة 8 وفي المقابل، سجل ثنائية الطلبة كل من محمد بن طرشة في الدقيقة 68 وزيد إسماعيل في الدقيقة […]

ظهرت المقالة الطلبة يستعيد توازنه بفوز مثير على نوروز في دوري نجوم العراق أولاً على ايرث نيوز.