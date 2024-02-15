تنويه من الدفاع بشأن توزيع الأراضي لمنتسبيها

2024-02-15 14:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الدفاع، اليوم الخميس (15 شباط 2024) تنويهاً بشأن توزيع قطع أراضي سكنية لمنتسبي الوزارة.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، "لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة الشائعات حول موضوع توزيع قطع الأراضي السكنية لمنتسبي وزارتنا من (الضباط - المراتب - الموظفين)".

وبين ان "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة أمر بـ (تخصيص وتوزيع قطع أراضي سكنية للوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية وهيئة الحشد الشعبي ومفاتحة الجهات ذات العلاقة وفق القانون والقرارات النافذة كلاً حسب اختصاصه لتنفيذ الأمر الصادر من القائد العام".

وأضاف البيان "أننا إذ نوجه شكرنا وتقديرنا الى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، نهيب بمنتسبي وزارتنا ان يكونوا على قدر المسؤولية وان لا ينجروا خلف الشائعات التي تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق أشخاص غير مخولين".

وأشارت الدفاع الى "انه لا توجد أية جهة مخولة للتصريح بأعمال اللجنة أو آلية العمل الخاصة بها" مؤكدة أن "اللجنة مستمرة بأعمالها وفق الاستحقاق لحين اكمال هذا الملف بما يضمن حقوق المقاتلين والتوزيع العادل للجميع، وسوف يتم تبليغ جميع المستفيدين عن طريق موقع وزارة الدفاع حصراً".