2024-02-15 14:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدرت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن ملف توزيع قطع الأراضي لمنتسبيها.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة الشائعات حول موضوع توزيع قطع الأراضي السكنية لمنتسبي وزارتنا من (الضباط - المراتب - الموظفين)".وبينت، أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة أمر بتخصيص وتوزيع قطع أراض سكنية للوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية وهيئة الحشد الشعبي ومفاتحة الجهات ذات العلاقة وفق القانون والقرارات النافذة كلاً حسب اختصاصه لتنفيذ الأمر الصادر منه".ووجهت الوزارة شكرها وتقديرها إلى القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع، لافتة، إلى أنها "تهيب بالإخوة من منتسبي الوزارة أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن لا ينجروا خلف الشائعات التي تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق أشخاص غير مخولين".وأشارت، إلى أنه "لا توجد أي جهة مخولة للتصريح بأعمال اللجنة أو آلية العمل الخاصة بملف الأراضي"، مؤكدة، "أن اللجنة مستمرة بأعمالها وفق الاستحقاق لحين إكمال هذا الملف بما يضمن حقوق المقاتلين والتوزيع العادل للجميع، وسوف يتم تبليغ جميع المستفيدين عن طريق موقع وزارة الدفاع حصرًا".