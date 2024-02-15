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بغداد اليوم تنشر نتائج امتحانات الدور التمهيدي لطلبة السادس الابتدائي

بغداد اليوم تنشر نتائج امتحانات الدور التمهيدي لطلبة السادس الابتدائي
بغداد اليوم تنشر نتائج امتحانات الدور التمهيدي لطلبة السادس الابتدائي
2024-02-15 15:12:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت المديرية العامة لتربية نينوى، اليوم الخميس (15 شباط 2024) عن نتائج امتحانات الدور التمهيدي لطلبة السادس الابتدائي الخارجي/ للعام الدراسي 2023 -2024.

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كما أعلنت المديرية العامة لتربية كربلاء المقدسة مساء اليوم نتائج امتحانات الدور التمهيدي لطلبة السادس الابتدائي الخارجي/ للعام الدراسي 2023- 2024.

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