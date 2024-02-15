بغداد اليوم تنشر نتائج امتحانات الدور التمهيدي لطلبة السادس الابتدائي

2024-02-15 15:12:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت المديرية العامة لتربية نينوى، اليوم الخميس (15 شباط 2024) عن نتائج امتحانات الدور التمهيدي لطلبة السادس الابتدائي الخارجي/ للعام الدراسي 2023 -2024.

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كما أعلنت المديرية العامة لتربية كربلاء المقدسة مساء اليوم نتائج امتحانات الدور التمهيدي لطلبة السادس الابتدائي الخارجي/ للعام الدراسي 2023- 2024.

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