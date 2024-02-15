استراتيجية "سلسلة العمل".. العراق موعود بـ1500 مشروع و60 ألف فرصة عمل في 2024

2024-02-15 15:12:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو مجلس النواب علي اللامي، اليوم الخميس (15 شباط 2024)، ان الحكومة اتبعت "استراتيجية سلسلة العمل" في العراق، مشيرا الى انه سيتم تنفيذ قرابة 1500 مشروع خلال العام الحالي وستوفر 60 ألف فرصة عمل.

وقال اللامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "وضع الخدمات في جميع المحافظات صعب ويثير الكثير من علامات الاستفهام رغم انفاق ترليونات الدنانير على آلاف المشاريع لكن الصورة تعكس بؤسا وتراكمات كبيرة في ظل تلكؤ جزء ليس قليل منها".

وأضاف، ان "حكومة السوداني وضعت ضمن برنامجها الاساسي تقديم الخدمات وتجاوز اخطاء المراحل السابقة من خلال احياء المشاريع المتلكئة ومكافحة الفساد وانهاء التقاطعات بين الوزارات والهيئات والسعي الى طرح من 1000-1500 مشروع خلال 2024 ضمن جداول سترفع قريبا الى مجلس النواب لشمول كل المحافظات دون استثناء".

واشار الى ان "اعتماد الحكومة ستراتيجية سلسلة العمل في البلاد من ناحية تسهيل اليات تنفيذ المشاريع واحالتها وصولا الى الانجاز دون اي عوائق يرافقها فتح ابواب اكبر امام توفير الفرص يمثل اولوية لتحقيق 3 اهداف هي تجاوز اخطاء الماضي وتوفير فرص عمل وبالتالي انعاش اقتصادي مع طرح دمج الموظفين في المشاريع التي تنفذها الشركات الاجنبية لكسب الخبرة".

وتابع، ان "مشاريع 2024 ستوفر ما لايقل عن 60 الف فرصة عمل في وظائف متعددة ما يعني مزيدا من الانتعاش لمهن مختلفة وتقليص البطالة والفقر في المحافظات ولو بنسب ليست كبيرة".

وخصصت الموازنة الثلاثية اكثر من 47 تريليون دينار للمشاريع الاستثمارية، مقسمة بواقع 38 تريليون دينار من الموازنة، واكثر من 9 تريليون دينار مشاريع ممولة من القروض الاجنبية لكل عام من الاعوام الثلاثة.