الأنواء: موجة الأمطار الحالية ستنتهي يوم السبت المقبل

2024-02-15 15:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميتوقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، توقف موجة الأمطار بعد غدٍ السبت، فيما رجحت عودتها نهاية شهر شباط الجاري.وقال مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البلاد تعرضت لحالة مطرية في اليومين الأخيرين نتيجة اندماج المنخفضين، الأول قادم من البحر المتوسط والثاني من البحر الأحمر ما ادى إلى تساقط أمطار في عموم البلاد خفيفة في بعض المناطق ومتوسطة وشديدة في مناطق أخرى".وأضاف، أن "موجة الأمطار الحالية ستنتهي يوم السبت المقبل لكنها ستعاود الهطول نهاية شهر شباط الجاري".وبشأن السيول في بعض المناطق أشار الجابري، إلى أن "الهيئة أشرت في تقريرها الصادر قبل أيام بأن هناك فرصة لتشكل السيول خاصة الشريط الحدودي الشرقي من البلاد المحاذية إلى الجارة إيران بسبب انخفاض تلك المناطق".