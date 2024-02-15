محافظ بغداد يحدد 4 أولويات للعمل من بينها معالجة مشكلة السكن

2024-02-15 15:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاحدد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الخميس، 4 أولويات لعمل المحافظة بعد تسنمه المنصب بينها معالجة مشكلة السكن، فيما أكد العزم على حل جميع الإشكاليات الخاصة بالمشاريع المتلكئة.وقال العلوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "لدينا اطلاع بملف المشاريع المتلكئة وعازمون على حل المشكلات التي سببت تأخير الإنجاز، وقريبا سنجد المعالجات والحلول مع الجهات المعنية لإعادة المشاريع إلى التنفيذ".وأضاف، "سوف نركز على الأولويات ومنها معالجة مشكلة السكن ومشاريع الماء والمجاري والمباني المدرسية والمراكز الصحية التي توفر الحاجات الأساسية للمواطن العراقي ومهمتنا تقديم الخدمة للمواطن"، مؤكدا عزمه "خدمة المناطق غير المخدومة في بغداد وتوفير الخدمة للمواطنين".