محافظ أربيل: تضرر 4 مناطق بفعل الأمطار الغزيرة والفيضانات

2024-02-15 15:36:01 - المصدر: واع

أربيل - واعأكد محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الخميس، أن الوضع في المحافظة عاد لطبيعته بعد أمطار غزيرة وفيضانات تضررت 4 مناطق جراءها، مؤكداً اقتصار الاضرار على المادية دون تسجيل خسائر بشرية.وقال خوشناو في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "المحافظة استنفرت جهودها للتعامل مع الأمطار الغزيرة وفعلت عملها الميداني لسحب مياه الأمطار وتقليل الأضرار"، مضيفا، أن "هناك أربع مناطق في أربيل تضررت وحدث فيها خطر الفيضانات نتيجة الأمطار".وأوضح، أن "المناطق هي سيداوة، وكلكند، وشارع 100 قرب فاملي مول، وجسر أكرم منتك"، مؤكدا، "الآن الوضع في أربيل حاليا عاد لطبيعته".وتابع خوشناو، أنه "لا توجد أي خسائر بالأرواح، وخلال الساعات الماضية جرت تهيئة كل الجهات ذات العلاقة لمواجهة الأمطار والفيضانات"، مبينا، أنه "مع الأسف، تكبد بعض المواطنين خسائر مادية في السيارات والدكاكين".