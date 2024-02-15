2024-02-15 15:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

حدد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الخميس، 4 أولويات لعمل المحافظة بعد تسنمه المنصب بينها معالجة مشكلة السكن، فيما أكد العزم على حل جميع الإشكاليات الخاصة بالمشاريع المتلكئة. وقال العلوي”لدينا اطلاع بملف المشاريع المتلكئة وعازمون على حل المشكلات التي سببت تأخير الإنجاز، وقريبا سنجد المعالجات والحلول مع الجهات المعنية لإعادة المشاريع إلى التنفيذ”. وأضاف، […]

ظهرت المقالة حكومة بغداد المحلية تطلق وعودا جديدة.. ماذا عن المشاريع المتلكئة؟ أولاً على ايرث نيوز.