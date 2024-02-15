2024-02-15 15:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مباحثات ثنائية مع نظيره الهولندي مارك روته، تتعلق بتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك في مستهل زيارة الأول الرسمية إلى هولندا التي وصلها صباح اليوم، بحضور وزيري الخارجية والزراعة. وجاءت المباحثات بحسب بيان لمكتب السوداني تلقته إيرث نيوز بعد “مأدبة غداء على شرف الزيارة الرسمية لرئيس […]

ظهرت المقالة السوداني يؤكد من هولندا انتفاء الحاجة لبقاء التحالف الدولي في العراق أولاً على ايرث نيوز.